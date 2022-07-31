Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı Kayseri'de bir kişiyi bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Kayseri'de bir kişiyi bıçakla tehdit ettiği iddia edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Edinilen bilgiye göre Sivas caddesi üzerinde bir kişinin bıçakla tehdit edildiği ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yapılan çalışmalarda şüpheliler, suç aleti bıçak ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Vatandaşı bıçakla tehdit eden şahıs yakalandı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.