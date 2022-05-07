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Başıboş sokak köpekleri vatandaşlara böyle saldırdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Başıboş sokak köpekleri vatandaşlara böyle saldırdıŞANLIURFA Şanlıurfa'da vatandaşlara saldıran sokak köpekleri, belediye ekiplerince toplatıldı.

Başıboş sokak köpekleri vatandaşlara böyle saldırdı

ŞANLIURFA Şanlıurfa'da vatandaşlara saldıran sokak köpekleri, belediye ekiplerince toplatıldı.

Kent merkezinde başıboş sokak köpekleri vatandaşlara saldırdı. Kaldırımda yürürken bir anda sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan vatandaşlar, neye uğradıklarını şaşırdı. Durumdan rahatsız olan vatandaşlar, belediye ekiplerine haber vererek köpeklerin toplatılmasını istedi. Kısa sürede olay yerine giden belediye ekipleri, sokak köpeklerini hayvan kurtarma aracına koyarak götürdü.

Öte yandan havlayan fakat ısırmayan köpeklerin vatandaşlara saldırdığı anları kayıt alan bazı vatandaşların durumu eğlence gibi görüp zaman zaman kahkahalar atarak gülmesi dikkat çekti. O anlar ise kamaraya yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Bekir Şeyhanlı - 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

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