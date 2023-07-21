Vatandaş şikayet etti, müteahhidin foyası ortaya çıktı: Binlerce liralık vurgun

İzmir'in Menemen ve Çiğli ilçelerinde, yaptığı daireleri birden fazla kişiye satıp, kat karşılığı bina yapma vaadinde bulunduğu arsa sahiplerini de sözleşmeye aykırı hareket ederek dolandırdığı öne sürülen müteahhit ile aralarında aile üyeleri ve emlakçılarında olduğu 7 kişi operasyonla yakalandı.

İzmir'in Menemen ve Çiğli ilçelerinde, yaptığı daireleri birden fazla kişiye satıp, kat karşılığı bina yapma vaadinde bulunduğu arsa sahiplerini de sözleşmeye aykırı hareket ederek dolandırdığı öne sürülen müteahhit ile aralarında aile üyeleri ve emlakçılarında olduğu 7 kişi operasyonla yakalandı. 6 şüpheli adli kontrolle serbest kalırken, müteahhit ise tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz aylarda İzmir Valiliğine başvuran mağdur vatandaş, Çiğli'nin Harmandalı ve Menemen'in Ulukent mahallelerinde emlak ve müteahhitlik işi ile uğraşan iş adamı Akın U. ve birlikte hareket ettiği öne sürülen kişiler tarafından dolandırdıklarını, paralarını geri istediklerinde korkutmak amaçlı tehdit edildiklerini iddia ederek şikayet etmesi üzerine konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Birde fazla satış, arsa dolandırıcılığı

İhbar üzerine harekete geçen Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Aliağa Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Bürosu ekipleri, Menemen ve Çiğli ilçelerinde yaptığı daireleri birden fazla kişiye satıp, kat karşılığı bina yapma vaadinde bulunduğu arsa sahiplerini de sözleşmeye aykırı hareket ederek dolandırdığı öne sürülen 8 şüpheliye operasyon düzenledi.

Müteahhit tutuklandı, firari bir kişi aranıyor

Operasyonda müteahhit Akın U., kardeşi Mustafa U., eşi Sibel U., kızı Miray U., emlakçılık yapan Fuat U, Haydar T. ve Eşref B. gözaltına alındı. Firari olan Bilal B.'nin de arandığı öğrenildi. Menemen Adliyesine götürülen şüphelilerden Sibel U., Miray U., Haydar T., Eşref B., Mustafa U. ve Fuat U. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, müteahhit Akın U. mahkemece tutuklandı. Ev sahibi olma hayali kurarken milyonlarca lira dolandırıldıklarını öne süren mağdurlar ise saatlerce adliye binası önünde bekledi.

"Ailem dağıldı, bir sürü sorunlar yaşadım"

Menemen'in Ulukent Mahallesi'nde ev almayı düşünürken, 40 yıllık birikimini müteahhit Akın U.'ya kaptırdığını, dolandırıldıktan sonra tartıştığı eşi ile boşandıklarını söyleyen inşaat işçisi Tekin Çiçek, "2019 Aralık yılında bu adama 40 yıllık birikimim olan 145 bin TL parayı ödedim. Paramı aldı, daire vermedi. Bana sözde verdiği daireyi 4-5 kişiye daha satmış. Sözde müteahhit adı altında bu işi yapıyor; ama kendisi müteahhit falan değil. Yüzlerce, binlerce insan bu şekilde dolandırılmış. Bu bir hırsız ve dolandırıcıdır. Bazı devlet adamlarının ismini kullanarak bu işi hala yapmaya devam ediyor. Ben mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Ailem dağıldı, bir sürü sorunlar yaşadım. Psikolojik sorunlar yaşadım ve 3-4 yıldır bu yüzden çalışamıyorum. Bu duruma yetkililer bir çare bulsunlar. Avukata verdim, avukat bana '40 yıllık meslek hayatımda böyle dolandırıcı görmedim' dedi ve davadan çekildi. Başka avukatlara da gittim 'bu insan bizi de dolandırdı' dediler. Devletimiz bizden desteğini esirgemesin" dedi.

"Bizim gibi bir sürü mağdur var"

Urçuk ailesi de, 2016 yılında müteahhit Akın U.'ya Ulukent'te kat karşılığı verdikleri arsa yüzünden mağdur olduklarını ifade etti. Semih Urçuk, yaşadıkları mağduriyeti şu sözlerle anlattı:

"Ben arsa sahibiyim. Menemen Ulukent'te bir yerimiz vardı. İki amcam, babam ve babaannemin yerleriydi. Bunları birleştirerek Akın U.'ya verdik. Bizi ikna etme sürecinde daha önce yaptığı yerleri gösterdi, ondan sonra ofisine götürdü. Ofisinde farklı siyasi kişilerle çekilmiş fotoğraflarını gördük, bir güven oluştu ve bütün aile bireyleri olarak yerimizi verdik. Aylarca inşaat başlamadı ve sağa sola sorduğumuzda belediyede başvurularının olmadığını gördük. Sonra bize bahsettiği gibi 4 kat yerine bizim yerimize yapacağı inşaatın 7 katlı olduğunu öğrendik. Alacağımızın yarısı kadar olan bir sözleşme getirdi ve zorla imzalatmak istedi. Sonra biz bunu öğrendik, mevcut sözleşme üzerinden zorla devam ettik. 2016 yılında verdiğimiz arsanın inşaatı başladı; ama hala tamamlanmadı. Hala binalar boş ve atıl şekilde duruyor. Bu anlattığım süreçte babam, halam, babaannem kalp yetmezliği sorunundan vefat ettiler, kahrolup gittiler. Bu bahsettiğim kişi Ulukent'te, Çiğli'de, Menemen'de faaliyet gösteren bir firmadır. Bizim gibi bir sürü mağdur var. Bizden başka daire alan insanlara tapu vermeden aynı daireyi 5-6 kişiye daha sattığını duyduk. Arkadaşlar da arsa sahibi olduğumuz için bize ulaşıyorlar, mağduriyetlerini anlatıyorlar fakat biz onlardan daha mağduruz. Yetkililerden destek bekliyoruz."

"Birçok mağdur da korkutulmaktadır"

Karışıyaka'da oturan Cemal Türkan ise "Helvacı kağıdı ile boş bir sözleşme ile insanlara yer satmaktadırlar. Bana sattığı yerin tam olduğunu söylemişti; belediyeye gittiğimde paylı olduğunu, bir kısmının arsa sahibinin olduğunu öğrendim. Özellikle bu haberden sonra Doğubeyi adı altında faaliyet gösteren firma hakkında soruşturmaların devam edeceğini düşünmekteyim. Birçok mağdur da korkutulmaktadır" ifadelerini kullandı.

Müteahhitin eski çalışanından şoke eden sözler

Müteahhit Akın U.'nun ofisinde bir süre çalışan ve olaylara şahit olan Hatice Genç de, "Bir gün adamın biri ev almak için arabasını bize verip, üzerine de senet imzaladı. Hem arabasından oldu hem de dairesini alamadı. Bu kişi resmen güven sağlayıp, insanları sömürüyor" diye konuştu. - İZMİR