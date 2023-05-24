Vatana ihanetle suçlanan Rus hipersonik füze uzmanı 1 Haziran'da hakim karşısına çıkacak

Rusya'da vatana ihanetle suçlanan ve gözaltına alınan 3 Rus hipersonik füze uzmanından biri olan Anatoly Maslov, 1 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Rusya'da vatana ihanetle suçlanan ve gözaltına alınan 3 Rus hipersonik füze uzmanından biri olan Anatoly Maslov, 1 Haziran'da hakim karşısına çıkacak.

Rusya'nın Sibirya kentinde bulunan Kristianoviç Teorik ve Uygulamalı Mekanik Enstitüsü'ne bağlı hipersonik füze laboratuvarında görevli Valery Zvegintsev, Anatoly Maslov ve Alexander Shiplyuk'un hipersonik füzelere ait bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle vatana ihanet suçlamasıyla geçtiğimiz yıl gözaltına alınmasının ardından füze uzmanlarından Maslov'un duruşma tarihi belli oldu.

St. Petersburg Mahkemesi tarafından yapılan açıklamada, tutuklu bulunan Maslov'un 1 Haziran'da hakim karşısına çıkacağı belirtildi. Mahkeme, davanın "çok gizli" olarak işaretlendiğini ifade ederek, medya ve kamuoyuna kapalı tutulacağını belirterek, Maslov'un gözaltı süresinin 10 Kasım'a kadar uzatıldığını bildirdi. Shiplyuk ve Zvegintsev'in ne zaman hakim karşısına çıkacağı ile ilgili bilgi ise paylaşılmadı.

Maslov, geçtiğimiz sene haziran ayında Sibirya'da yer alan ve Rusya'nın ana bilim merkezlerinden biri olan Novosibirsk'te gözaltına alınmış, kısa bir süre sonra, eski bir KGB sorgulama yeri olan başkent Moskova'daki Lefortovo Hapishanesi'ne sevk edilmişti. Maslov'un avukatı Olga Dinze yaptığı açıklamada ise, Maslov'un St. Petersburg'da, birçok Sovyet muhalifinin bir zamanlar KGB tarafından tutulduğu Shalernaya Caddesi'ndeki FSB'ye ait hapishaneye yerleştirildiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, söz konusu füze uzmanları hakkında ciddi şüphelerin bulunduğunu söyledi.

Rus basınında yer alan haberlerde, üç füze uzmanının hipersonik füzelere ait bilgileri Çin'e sızdırdığı iddia edildi. Rus füze uzmanları, vatana ihanetten suçlu bulunmaları halinde müebbet hapis cezası ile karşı karşıya. - MOSKOVA