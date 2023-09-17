Vapurda yolcunun saçını yakan şahıs serbest bırakıldı

Emniyet ekipleri tarafından yakalanan N.Ç. isimli şahıs, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığı için yolcunun saçını yaktığını beyan etti. Şüpheli, kasten yaralama ve hakaret suçlarından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Vapurda yolcunun saçını yakan şahıs, "Geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığım için yaktım" dedi. Emniyet ekipleri tarafından yakalanan N.Ç. isimli şahıs adli makamlarca serbest bırakıldı.

Olay, 9 Eylül Cumartesi günü saat 08.35 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, M.E.A.(14) isimli şahıs, Sarıyerden Beykoz'a gitmek için vapura bindi. Vapur iskeleye yanaştıktan sonra N.Ç.(52) isimli şahıs M.E.A.'nın arkasından gelerek saçlarını çakmakla yaktı. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışma sonucu M.E.A. isimli şahıs hem hakarete uğradı hem darp edildi.

Uzun saç travması yüzünden yakmış

Olayın ardından emniyete götürülen N.Ç. isimli şüpheli şahıs sorgulamasında, geçmiş dönemde uzun saçlı insanlara yönelik travmatik olaylar yaşadığını, kullandığı psikoloji ilaçlarını içmediğinden dolayı kendine hakim olamayıp olayı gerçekleştirdiğini beyan etti.

Konu ile ilgili yakalaması yapılan şüpheli şahıs kasten yaralama ve hakaret suçlarından hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL