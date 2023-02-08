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Vanlı uzman çavuş Hatay'da enkaz altında kalarak şehit oldu

3. Sayfa Haberleri

Vanlı uzman çavuş Hatay'da enkaz altında kalarak şehit oldu

Van'ın Gürpınar ilçesi doğumlu Uzman Çavuş İskender Kahraman, Hatay'da depremde enkaz altında kalarak şehit oldu.

Van'ın Gürpınar ilçesi doğumlu Uzman Çavuş İskender Kahraman, Hatay'da depremde enkaz altında kalarak şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre, Suriye'de görev yapan Uzman Çavuş İskender Kahraman, Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depreme Hatay'da yakalandı. Kaldığı öğretmenevinde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden Kahraman'ın yarın memleketi Van'da toprağa verileceği bildirildi.

Uzman Çavuş Kahraman'ın iznini kullanmak için memleketi Van'a geleceği ve bunun için Hatay'da kaldığı öğrenildi. Şehit Uzman Çavuş Kahraman'ın evli ve iki çocuk babası olduğu öğrenildi. - VAN

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İskender Hatay 3. Sayfa Haberler

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