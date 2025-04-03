Vanlı annelerin evlat nöbeti 99'uncu haftasında

VAN - Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin evlat nöbeti devam ediyor.

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 99'uncu haftada da eylemlerini sürdürüyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Örgütü binası önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, bu mücadelelerinin evlatlarını alana kadar süreceğini söylediler.

Eylemlerine ilişkin konuşan anne Nazlı Sancar, 6 yıldır evladı için DEM Parti önündeki nöbetini sürdürdüğünü belirtti. Evladından dolayı bütün bayramlarının buruk geçtiğini ifade eden Sancar, "Evlattan öte bir şey yoktur. Ne bayramımız var ne seyranımız. Bizim için bayram diye bir şey yoktur. Kızım gelirse o zaman benim için bayramdır. Kızım, 27 bayram sensiz geçti. Allah rızası için geri dön. Senden bir haber alamıyorum. Bana bir ses ver, telefon aç. Hasretle, özlemle seni bekliyoruz. Senin peşini asla bırakmayacağım. Allah rızası için annenin sesini duyuyorsan gel teslim ol. Sen bu bayrağın altında doğdun, bu bayrağın altında yaşa" dedi.

"İki evlat acısı çekiyorum"

Necibe Çiftçi isimli anne ise iki evladı için nöbette olduğunu dile getirerek, "İlk çocuğumu 2015 yılında 16 yaşındayken kaçırdılar. Diğer oğlum ise kardeşinin peşine düştü, aramadığı yer kalmadı. 2017 yılında PKK'lılar evimize gelerek oğlumu şehit ettiler. İki evlat acısı çekiyorum. Bizde bayramlar buruk geçiyor. Ben oğullarımı çok özlüyorum. Bir oğlumu mezara koydular diğer oğlumu dağa mahkum ettiler. Oğlum, yeter artık geri dön. Senin kardeşini şehit ettiler. Dayanacak gücüm kalmadı. 60 evladımız anne babalarına kavuştu. Sen de teslim ol" diye konuştu.