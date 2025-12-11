Haberler

Vanlı annelerin evlat nöbeti 114'üncü haftasında

Van'da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan ailelerin başlattığı evlat nöbeti, 114'üncü haftasına girdi.

Van'da çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, DEM Parti il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Eylemlerinin 114'üncü haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirten aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımlar için desteklerini bu hafta da yeniledi.

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, yıllardır hep aynı konuları dile getirdiklerini ve artık tükendiklerini belirtti. Sancar, "Biz de umutla evlatlarımızı bekliyoruz. Bu sürece kim vesile olduysa Allah bin kere razı olsun. Çünkü bu adımlar atılmasaydı, bu acı, bu kan, bu şehitler nereye kadar devam edecekti? Yıllardır bu ülkede çok can yandı, çok kan döküldü. Artık yeter. Artık bu ülke böyle acılar yaşamasın, annelerin gözyaşı dinsin. Acının bir dili yok. Burada 10 gün, 10 gece dursam acımı anlatsam yine bitmez. Yıllardır evlat acısı çekiyorum, evlat hasretiyle yanıyorum. 15 yıldır Şeyma'dan ayrı yaşıyorum. Sanki kolum kanadım kırılmış gibi. Her gün onun acısıyla uyanıyor, onun acısıyla oturuyorum. Kızım yemedi diye ben de evimde bazı şeyleri yıllardır yememişim. Sevdiği yemekleri, tatlıları, çerezleri hayatımdan çıkarmışım. 15 yıldır tatlı yemiyorum" dedi.

Annelerin artık bu acıları yaşamamasını dile getiren Sancar, "Artık anneler gözyaşı dökmesin. Yıllardır bütün yük annelerin sırtında. Barışı da, sitemi de, feryadı da hep anneler dile getirdi. Çünkü anneler güçlüdür, sabırlıdır, pes etmezler" diye konuştu. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
