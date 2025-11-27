Haberler

Vanlı anne: "Artık evlatlarımızı değil, silahları gömsünler"

Terör örgütü PKK tarafından evladı dağa kaçırılan Vanlı anne Nazlı Sancar, sürecin olumlu seyretmesini temenni ederek, "Artık evlatlarımızı değil, silahları gömsünler" dedi.

Van'da çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, DEM Parti il binası önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Eylemlerinin 113'üncü haftasında bir araya gelen 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığı önüne kadar yürüdü. Dualarla yürüyen aileler, tek amaçlarının evlatlarına kavuşmak olduğunu belirtti. Aileler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin attığı adımlar için desteklerini bu hafta da yeniledi.

"Bütün anne ve babalar olarak 400'e yakın çocuğumuzu bekliyoruz"

Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, yıllardır evlat mücadelesi verdiklerini belirtti. Dört gözle evlatlarını beklediklerini ifade eden Sancar, "Allah'ın izniyle biz evlatlarımıza kavuşacağız. Artık anneler ağlamasın, silahlar sussun. Artık evlatlarımızı değil, silahları gömsünler. Yeter diyoruz artık. Şehitler gelmesin bu ülkeye. Evlatlarımız geri dönsün. Bu süreç başladı. Biz bütün anne ve babalar olarak 400'e yakın çocuğumuzu bekliyoruz. Allah'ın izniyle, devletimizin gücüyle hepimiz evlatlarımıza kavuşacağız. Burada şu an bayram havası yaşıyoruz. 400 aile de bu süreci bekliyor. İnşallah. Bu sürece kim vesile olmuşsa Allah onlardan bin defa razı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye çok teşekkür ediyoruz. Bu süreç başladığı günden beri hepimiz sevinçliyiz. Allah'ın izniyle emeğimiz boşa gitmeyecek. Artık terörsüz bir Türkiye istiyoruz. Herkes huzura kavuşsun, rahat yaşasın. Artık bu ülkeye şehit gelmesin" diye konuştu.

Oğlu Yetiş Mert için eyleme katılan Saliha Mert ise 2005 yılında dağa kaçırılan oğlunu beklediğini dile getirerek, "Sevinç ve hüzünle karışık duygularla çocuklarımızı bekliyoruz. Bir süreç var. İnşallah bu süreç güzel bir şekilde sonuçlanır. Biz anneler olarak umutluyuz. İnşallah en kısa zamanda evlatlarımıza kavuşuruz" şeklinde konuştu. - VAN

