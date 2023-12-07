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Vanlı ailelerin evlat nöbetine yeni katılım

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Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ederken, evladını HDP'den isteyen ailelerin sayısı ise bu hafta 35'e yükseldi.

Van annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Vanlı ailelerin evlat nöbeti 71'inci haftasına girdi

VAN - Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kandırılarak dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin evlat nöbeti kararlılıkla devam ederken, evladını HDP'den isteyen ailelerin sayısı ise bu hafta 35'e yükseldi.

Van'da çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, 71 haftalık süreçten bu yana partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor. Evlatları değişik tarihlerde PKK terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ve sayıları artarak 35'i bulan aileler, ellerindeki dövizlerle il başkanlığı binası önüne gelerek HDP ve PKK aleyhine slogan attı. HDP ve terör örgütü PKK'dan çocuklarını isteyen ailelere yeni katılım sağlayan Fatma Tekyurt, kızı Hande için nöbete dahil oldu.

Evlat nöbetine ilk kez katılan Fatma Tekyurt, kızı Hande'nin 2015 yılı Haziran ayında PKK tarafından kaçırıldığını belirtti. Evladından 8 yıldır haber alamadığını ifade eden Tekyurt, evladının devlet güçlerine teslim olmasını istedi.

"Her yeni aile bizler için bir umuttur"

Her geçen gün sayılarının arttığını dile getiren Nazlı Sancar isimli anne ise "İnşallah evlatlarımıza kavuşacağız. Düşmanın karşısında dimdik duracağız. Evlatlarımızı bu kapıda kaybettik, yine bu kapıdan alacağız. Anne ve babalara sesleniyorum. Gelip buradan evlatlarını HDP'den istesinler. Biz bu çocuklarımızı HDP ve PKK için büyütmedik" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Halkların Demokratik Partisi Van PKK Terör 3. Sayfa Politika Güncel Haberler

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