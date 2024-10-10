Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğrencisi Rojin Kabaiş 13 Günlük Kayboluşunun Ardından Umutlu Bekleyiş Devam Ediyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) öğrencisi Rojin Kabaiş'in kaybolmasının üzerinden 13 gün geçti.

Van YYÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği birinci sınıf öğrencisi olan Rojin Kabaiş (21), üniversiteye yeni kayıt yaptırdıktan sonra Diyarbakır'dan Van'a geldi. 27 Eylül 2024 günü kaldığı yurtta yemek yedikten sonra Van Gölü sahiline inmek üzere yurttan ayrılan Kabaiş'e ait yeni görüntüler de ortaya çıktı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, üstünde eşofmanları olan Rojin'in turnikeden geçtiği ve o sırada telefonla ilgilendiği görülüyor.

13 gündür kendisinden haber alınamayan Kabaiş'in babası Nizamettin ve anne Aygül Kabaiş'in umutlu bekleyişi ise devam ediyor. - VAN