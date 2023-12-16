Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 6 Tutuklama

Van ve Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon sonucunda 7 kişi gözaltına alındı ve 6 kişi tutuklandı.

Van ve Hakkari'de jandarma ekipleri tarafından icra edilen çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığınca, Uyuşturucu İmal ve Ticareti faaliyetlerin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar çerçevesinde Başkale ve İpekyolu ilçeleri ile Hakkari'de icra edilen faaliyette ikametlerde yapılan arama sonucu; 43 gram metamfetamin, 160 gram afyon sakızı, 1 gram eroin, 10 adet methadone hap, 7 adet cep telefonu, 8 adet uyuşturucu aparatı, 1 adet hassas terazi, 61 adet tabanca fişeği ile 1 adet av tüfeği ele geçirilirken olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. İl jandarma Komutanlığı'nda sorguları tamamlanan ve adli makamlara sevk edilen 7 şahıstan 6'sı tutuklanırken, 1 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı" denildi. - VAN