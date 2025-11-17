Van ve Hakkari'de Uyuşturucu Operasyonu: 324 Kilo Ele Geçirildi

Van ve Hakkari'de jandarma ekiplerince yapılan 2 ayrı operasyonda 324 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticaretinin önlenmesi, suça konu malzemelerin ele geçirilmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekiplerce İran'dan Türkiye'ye giriş yapan gümrük mühürlü tırın dorsesinde arama yapıldı. Yapılan aramada 156 kilogram skunk ve 133 kilogram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Öte yandan Hakkari İl Jandarma Komutanlığı narkotik ekipleri, bir evin kümesinde çuvallar içine saklanmış 35 kilogram eroin ile uyuşturucu yapımında kullanıldığı değerlendirilen çok sayıda düzenek ve malzeme ele geçirdi. İHA destekli operasyonlar sonucunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor. - VAN