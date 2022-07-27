Van polisinden bilgilendirme çalışması - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

 - Güncelleme:

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri vatandaşları değişik konularda bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde yapılan 'Üniversite Tercih ve Tanıtım Günleri' etkinliğine katıldıktan sonra Sıhke Caddesi üzerindeki esnafı ziyaret etti. Polis ekipleri, üniversite adaylarını ve vatandaşları dolandırıcılık, hırsızlık, sahte para ve KADES uygulaması konularında bilgilendirdi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title