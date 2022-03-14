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Van polisinden bilgilendirme çalışması

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirdi.

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesinde bulunan Sakatatlar Çarşısı esnafını ve buradaki vatandaşları ziyaret ederek; hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirerek el broşürü dağıttı. - VAN

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van polisinden bilgilendirme çalışması

Van polisinden bilgilendirme çalışması

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Toplum Destekli Polislik, Van Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, İpekyolu, 3. Sayfa, Haberler

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