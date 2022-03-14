Van polisinden bilgilendirme çalışması

İPEKYOLU, VAN (İHA) - Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık ve sahte para konusunda bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesinde bulunan Sakatatlar Çarşısı esnafını ve buradaki vatandaşları ziyaret ederek; hırsızlık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve sahte para konularında bilgilendirerek el broşürü dağıttı. - VAN