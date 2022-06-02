Van polisi halkı bilgilendirmeye devam ediyor - Haberler

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Van polisi halkı bilgilendirmeye devam ediyor

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van polisi halkı bilgilendirmeye devam ediyor

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli konularda halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli konularda halkı bilgilendirmeye devam ediyor.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü görevlileri, İpekyolu ilçesi Yalı Mahallesi'ndeki Van Müzesi önünde startı verilen 1. Van Gastronomi Festivali'ne katılan vatandaşlarla bir araya gelerek; KADES, dolandırıcılık, iletişim yoluyla dolandırıcılık ve hırsızlık konularında bilgilendirerek el broşürü dağıtıltı. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü İpekyolu Van 3. Sayfa Haberler

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