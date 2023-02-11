Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van polisi 108 saat sonra bir kadını enkaz altından sağ çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Van polisi 108 saat sonra bir kadını enkaz altından sağ çıkardı

Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından Adıyaman'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 108'inci saatinde bir kadın enkaz altından kurtarıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği ekipleri tarafından Adıyaman'da yürütülen arama kurtarma çalışmalarının 108'inci saatinde bir kadın enkaz altından kurtarıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma neden olan depremler sonrası bölgeye Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Polis Arama Kurtarma (PAK), Sualtı Grup Amirliği ve Bomba İmha Uzmanı olmak üzere toplam 382 personel görevlendirildi. Polis ekipleri bir taraftan güvenlik görevi ifa ederken, bir taraftan da enkaz çalışmalarıma katılıyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Sualtı Grup Amirliği ekipleri, çalışmaların 108'inci saatinde enkaz altından bir kadını sağ çıkardı. Deprem illerinde görevlendirilen ekipler tarafından 16 depremzede vatandaş enkaz altından kurtarıldı. - ADIYAMAN

Depremzedeler İçin Ücretsiz Barınma Yerleri
Son 1 Saatte Meydana Gelen Artçı Sarsıntılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü Adıyaman Van 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title