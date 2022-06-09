Van polisi 1 milyon 500 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit 14 şüpheliyi gözaltına aldı - Haberler

Van polisi 1 milyon 500 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit 14 şüpheliyi gözaltına aldı

VAN - Van'da siber suçlarla mücadele polisinin 5 aylık teknik ve fiziki çalışmaları sonucu yaklaşık 1 milyon 500 bin TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheliyi gözaltına aldı.

Van Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce "Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme, bilişim sistemine ile sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme" suçları çerçevesinde 5 ay boyunca teknik ve fiziki takip çalışma yapıldı. Yapılan bu çalışmalar çerçevesinde özellikle güvenilirliğinden faydalanmak amacıyla doktor, öğretmen, polis, asker gibi kamu personelinin hesaplarını ele geçirerek veya başka şahıslar adına açılan sosyal medya hesapları ve sahte internet siteleri aracılığıyla forex, bitcoin, iddia gibi yatırım amaçlı, komisyon karşılığı legal alanlarda kullanılacağı vaadiyle temin edilen banka hesapları aracı kılınarak, doğrudan ya da dolaylı para kazancı sağlanabileceği yönündeki paylaşımlar ile ikna edilen 55 mağdurdan yaklaşık 1.500.000,00 TL haksız kazanç sağladığı tespit edilen şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyonda 14 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahıslar hakkında adli tahkikata başlatıldı" denildi.