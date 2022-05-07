Van polis ekipleri, 1 haftalık GBT sorgulamasında haklarında aranması olduğu tespit 30 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı - Haberler

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Van polis ekipleri, 1 haftalık GBT sorgulamasında haklarında aranması olduğu tespit 30 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Van polis ekipleri, 1 haftalık GBT sorgulamasında haklarında aranması olduğu tespit 30 şüpheli hakkında yasal işlem yaptı

Van'da polis ekipleri tarafından 1 hafta boyunca yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında 30 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

VAN (İHA) - Van'da polis ekipleri tarafından 1 hafta boyunca yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında 30 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 29 Nisan 05 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) yaptı. Yapılan GBT sorgulamasında; 6 şahıs 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, 5 şahıs kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 2 şahıs alkol ve uyuşturucu maddenin altındayken araç kullanma, 2 şahıs göçmen kaçakçılığı, 1 şahıs haberleşme kanununa muhalefet, 1 şahıs basit yaralama, 1 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs büyük veya küçükbaş hayvan hakkında hırsızlık, 1 şahıs hakaret, 1 şahıs herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık, 1 şahıs hırsızlık, 1 şahıs hükümlü veya tutkulunun kaçması, 1 şahıs kamu hizmetine tahsis edilmiş eşya hakkında hırsızlık, 1 şahıs karşılıksız yararlanma, 1 şahıs kişinin kendini tanınmayacak bir hale koymak suretiyle tehdit, 1 şahıs müstehcen yayınların üretiminde çocukları kullanmak, 1 şahıs pek az sayıda mermi bulundurma veya taşıma, 1 şahıs silahla tehdit, 1 şahıs taksirle ölüme neden olma suçlarına ilişkin 30 şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapıldı" denildi. - VAN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van Emniyet Müdürlüğü, Genel Bilgi Tarama, Polis, Van, 3. Sayfa, Haberler

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