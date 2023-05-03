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Van OSB'de yangın

Van OSB'de yangın

3. Sayfa Haberleri

Van Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Van Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikada çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Erciş kara yolu üzerindeki organize sanayi bölgesinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasara yol açan yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Van 3. Sayfa Haberler

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