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Van karayolunda LPG'li hafif ticari araç alev alev yandı

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Van'ın Yüksekova ilçesinde seyir halinde olan bir LPG'li hafif ticari araç bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen araç kullanılamaz hale geldi.

Van karayolunda LPG'li hafif ticari araç alev alev yandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Yüksekova-Van karayolu üzerinde bulunan Yeniköprü yakınlarında meydana geldi. Seyir halinde olan 02 AAH 639 plakalı kapalı kasa hafif ticari araç, bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Aracın yandığını gören çevredekiler hemen Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, alevlere teslim olan LPG'li aracı kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından olayın yaşandığı yol temizlenerek, sürücülerin kullanımına yeniden açıldı. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yüksekova İtfaiye Van Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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