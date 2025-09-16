Haberler

Van Jandarma Ekipleri, Güvenlik ve Moral İçin Görev Başında

Van Jandarma Ekipleri, Güvenlik ve Moral İçin Görev Başında
Van İl Jandarma Komutanlığı, Gürpınar ilçesinde vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla denetim ve devriyelerine 7/24 devam ediyor. Ekipler, yol güvenliğini artırırken vatandaşlarla iletişim kurarak moral veriyor.

Van İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliği için 7 gün 24 saat esasına göre denetim ve devriyelerini sürdürüyor.

Gürpınar ilçesi Hoşap Kalesi yolunda görev yapan asayiş ve trafik timleri, hem yol güvenliğini sağlıyor hem de vatandaşlarla sohbet ederek moral veriyor. Zaman zaman bir çay molasında vatandaşlarla bir araya gelen jandarma ekipleri, sürücülerin kurallara uymaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Yetkililer, vatandaşların sevdiklerine sağ salim kavuşabilmesi için yol güvenliği çalışmalarının aralıksız devam edeceğini bildirdi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
