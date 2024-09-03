Van'ın Tuşba ilçesinde taşlı ve sopalı kavga: 3 kişi yaralandı
Van'ın Tuşba ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı. Olay, Şemsibey Mahallesi'nde meydana geldi. Birbirlerine taş ve sopalarla saldıran gruptaki 3 kişi hastanelere kaldırıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, olay, ilçeye bağlı Şemsibey Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı yaşanan sözlü tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Birbirilerine taş ve sopalarla saldıran gruptaki 3 kişi yaralanarak hastanelere kaldırıldı. Sokakta yaşanan kavga ise cep telefonuyla anbean kaydedildi. - VAN