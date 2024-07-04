Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan tarla yangını söndürüldü
Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tarla yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.
Van'ın Tuşba ilçesinde çıkan tarla yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Alınan bilgilere göre olay, Tuşba ilçesine bağlı Bardakçı Mahallesi'nde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan tarla yangına 4 itfaiye aracı ve 10 itfaiye personeli ile müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi. - VAN