Van'ın Saray ilçesinde sağanak yağış sonucu meydana gelen selde ekili alanlar zarar gördü

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak yağış sonucu meydana gelen selde ekili alanlar zarar gördü.

Saray ilçesine bağlı Kargalı ve Yeşilalıç mahallelerinde sağanak yağış sele neden oldu. Sel felaketinde ekili araziler zarar gördü. Mahalle sakinleri yağmurla beraber dolu da yağdığını belirterek, "Mahallenin tümünü sel bastı. Ekili alanlar sular altında kaldı. Otlarımız ve arazilerimizin hepsi sular altında kaldı. Ciddi anlamda zarar gördük" dedi. - VAN