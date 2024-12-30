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Van'ın Saray İlçesinde İki Ayrı Evde Yangın Çıktı

Van'ın Saray İlçesinde İki Ayrı Evde Yangın Çıktı
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Van'ın Saray ilçesindeki Bakışık Mahallesi'nde çıkan iki ayrı ev yangını, itfaiye ekiplerinin 3 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alındı. Yangınlarda her iki evde büyük çapta hasar meydana gelirken, jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.

Van'ın Saray ilçesinde iki ayrı evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre yangın, ilçeye bağlı Bakışık Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iki evin yandığı ihbarı üzerinde olay yerine Saray ve Özalp İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. İki ayrı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yaklaşık 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Her iki evde büyük çapta hasar oluşurken, jandarma yangınlarla ilgili geniş çaplı tahkikat başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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