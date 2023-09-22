Van'ın Özalp ilçesinde 3 hükümlü yakalandı

Özalp İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, çocuğu kasten öldürme, büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı ve kasten öldürme suçlarından toplam 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Van'ın Özalp ilçesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, suç ve suçlularla mücadele ile aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Özalp İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şubesi ekiplerince dün düzenlenen operasyonlarda "çocuğu kasten öldürme", "büyük veya küçükbaş hayvan hırsızlığı" ile "kasten öldürme" suçlarından haklarında toplam 61 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalandı.

Hükümlüler işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.