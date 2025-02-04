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Van'ın Muradiye ilçesinde ev yangını

Van'ın Muradiye ilçesinde ev yangını
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Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Van'ın Muradiye ilçesinde bir evde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, yangın, ilçeye bağlı Şehit Mehmet Bey Mahallesi'nde ikamet eden Aziz Demircan isimli vatandaşın evinde meydana geldi. İhbar üzerinde olay yerine Muradiye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürüldü. Yangında evde bir çok malzeme yanarak kullanılmaz hale gelirken, evde büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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