Van'ın İpekyolu ilçesinde silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kevenli Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Silahla yaralanan G.B. kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı, diğer yaralıların ise tedavisi devam ediyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN