Van'ın Gürpınar ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü

Van'ın Gürpınar ilçesinde mezarlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yatağan Mahallesi'nin mezarlığında bilinmeyen bir sebepten dolayı kuru otlar tutuştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. - VAN