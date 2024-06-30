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Van'ın Gürpınar ilçesinde mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü

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Van'ın Gürpınar ilçesinde bulunan mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

Van'ın Gürpınar ilçesinde mezarlıkta çıkan yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Yatağan Mahallesi'nin mezarlığında bilinmeyen bir sebepten dolayı kuru otlar tutuştu. Haber verilmesi üzerine bölgeye Gürpınar İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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