Van'ın Gürpınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
Van'ın Gürpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki araç çarpıştı ve biri ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Gürpınar ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre kaza, öğle saatlerinde ilçe merkezindeki ışıklarda meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki aracın çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN