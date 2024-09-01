Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan yangın söndürüldü
Van'ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda can kaybı ve yaralanma olmazken, evde maddi hasar meydana geldi.
Van'ın Gevaş ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre yangın, dün gece Gevaş Orta Mahalle'de meydana geldi. Yangın ihbarı alan Gevaş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, bölgeye sevk edildi. Kısa sürede yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, evde maddi hasar meydana geldi. - VAN