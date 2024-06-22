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Van'ın Erciş ilçesinde kaza: 14 kişi yaralandı

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Van'ın Erciş ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı. Kaza Erciş Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Yaralılar ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Van'ın Erciş ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 14 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Erciş Şeker Fabrikası kavşağında meydana geldi. Sürücüleri bilinmeyen 01 YE 857 plakalı otomobil ile 38 PS 565 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 14 kişi yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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