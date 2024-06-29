Van'ın Erciş ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen kazada, kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Van'ın Erciş ilçesinde kamyonla kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, ilçenin Beyazıt Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen kamyon ile kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 3 kişi, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı belirtildi. - VAN