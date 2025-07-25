Van'ın Edremit İlçesinde Trafik Kazası: 6 Yaralı

Van'ın Edremit İlçesinde Trafik Kazası: 6 Yaralı
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Van'ın Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Van'ın Edremit ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, ilçeye bağlı Çiçekli Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 31 B 6603 plakalı otomobil ile 34 BLJ 165 plakalı kapalı kasa kamyonetin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar araçlardan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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