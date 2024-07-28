Van'ın Edremit ilçesinde trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Van'ın Edremit ilçesinde 2 otomobilin çarpılması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, Gebze Su Sporları civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 32 EY 913 plakalı Fiat Uno marka otomobil ile 31 FB 046 Volkswagen Passat marka otomobilin çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hafif yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - VAN