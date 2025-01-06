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Van'ın Çatak İlçesinde Yangın

Van'ın Çatak İlçesinde Yangın
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Van'ın Çatak ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangın, evdeki malzemelerin yanmasına sebep oldu ancak çevredeki evlere sıçramadan söndürüldü.

Van'ın Çatak ilçesine bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre yangın, bağlı Akcabük Mahallesi'nde ikamet eden Süleyman Keleşoğlu'a ait evde meydana geldi. Yangın ihbarını alan Çatak İtfaiye Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaklaşık 1 saatlik müdahale sonucu yangın, çevredeki evlere sıçramadan söndürülürken, ev ve evdeki malzemeler yanarak kullanılmaz hale geldi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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