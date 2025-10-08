Van'ın Başkale İlçesinde Gümrük Kaçağı Malzeme Ele Geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçu kapsamında yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Başkale ilçesi Çamlık Mahallesi mevkisinde icra edilen yol arama ve kontrol faaliyeti neticesinde piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 71 bin TL olan gümrüksüz kaçak eşya ve malzeme ele geçirilerek muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli H.Y. (61) hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa göre adli işlem yapılmıştır. Güvenlik güçlerimiz tarafından kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. - VAN