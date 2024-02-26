Van'ın Başkale ilçesinde çığ felaketi: 1 ölü, 12 yaralı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ), Van'ın Başkale ilçesinde minibüsün üzerine çığ düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 12 kişinin yaralandığını açıkladı.

Afad, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Bugün saat 19.14 sıralarında Van ilimiz Başkale ilçesinde bir minibüsün üzerine çığ düştüğü bilgisi alınmıştır. Olay bölgesine AFAD, 112 Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları sonucunda 12 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmış olup bir vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı; yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA