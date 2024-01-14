Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar sonrası kalp krizi geçiren muhtar hastaneye kaldırıldı

Van'ın Bahçesaray ilçesinde yoğun kar sonrası yolu kapanan Çatbayır Mahallesi'nde kalp krizi geçiren muhtar, ekiplerin yolu açmasıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaklaşık 1 haftadır aralıklarla etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar kalınlığının yer yer 1 metreyi aştığı Bahçesaray ilçesine bağlı Çatbayır Mahallesi'nin yolu kapandı. Dün akşam saatlerinde evinde oturduğu sırada 4 çocuk babası muhtar Eyüp Kayan (42) kalp krizi geçirirken, yakınları yetkililerden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleye karla mücadele ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kardan kapanan yol, ekiplerin 2 saat süren çalışması sonucu ulaşıma açıldı. Mahalleye ulaşan sağlık ekipleri, Kayan'ı yapılan ilk müdahalenin ardından Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedaviye aldı. Kayan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - VAN