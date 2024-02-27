Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşme sonrası travma şüphesi olan hasta ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde düşme sonrası travma şüphesi olan hasta, ambulans helikopterle Van'a sevk edildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesinde düşme sonrası travma şüphesi bulunan hastanın ileri tetkik ve tedavisi karar verildi. Kara yoluyla ulaşımın problemli olması nedeniyle bölgeye ambulans helikopter istendi. Hasta, hastane yakınına inen ambulans helikopterle Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. - VAN