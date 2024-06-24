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Van İl Jandarma Komutanlığı'ndan Trafik Denetimi

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Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan trafik denetimlerinde 145 araç trafikten men edildi. Ayrıca, binlerce sürücüye ceza uygulandı ve hız kurallarını ihlal edenlere tutanak tutuldu.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda 145 araç trafikten men edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, jandarma ekiplerinin yol kullanıcılarına yönelik Kurban Bayramı trafik tedbirleri kapsamında 10 - 23 Haziran 2024 tarihleri arasında denetim icra ettiği belirtildi. Açıklamada, "441 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi. 22 bin 257 araç kontrol edildi, bin 195 sürücü ve araca 2.614.524 TL idari para cezası uygulandı, 145 araç trafikten men edilerek 6 sürücü belgesine geçici olarak el konuldu. 554 sürücüye hız kurallarını ihlal ettiğinden 1.103.891 TL TİPCK tutanağı tanzim edildi" denildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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