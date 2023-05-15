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Van hudut hattında 36 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Van hudut hattında 36 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

3. Sayfa Haberleri

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde, 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi" denildi. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı Van 3. Sayfa Haberler

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