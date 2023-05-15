Van hudut hattında 36 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirildiği açıkladı.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Sınırlarımızda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini sürdüren Hudut Kartallarımız, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde, 36 kilo 483 gram uyuşturucu madde ele geçirdi" denildi. - ANKARA