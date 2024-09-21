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Van-Hakkari Yolunda Tır Çarpışması: Yol 2 Saat Kapalı Kalacak

Van-Hakkari Yolunda Tır Çarpışması: Yol 2 Saat Kapalı Kalacak
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Van-Hakkari kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu yol 2 saat boyunca ulaşıma kapandı. Olayda yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Van- Hakkari kara yolunda 2 tırın çarpışması sonucu maddi hasar meydana gelirken, yol 2 saat ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye kaza, bugün sabah saatlerinde Van-Hakkari kara yolu üzerinde bulunan 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi mevkisinde meydana geldi. Karşı yönlerden gelen iki yüklü tır çarpıştı. Kazada yaralanan olmazken her iki araçta da maddi hasar oluştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yola savrulan araçlardaki yüklerin temizlenmesi için yol 2 saatliğine araç trafiğine kapatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Hakkari 3-sayfa Ulaşım trafik Yaşam van

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