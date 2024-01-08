Van-Hakkari karayolunda fırtına ve buzlanma sonucu 5 kişi yaralandı
Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana gelen kazada, fırtına ve yoğun buzlanma nedeniyle üç araç şarampole düştü ve 5 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye sevk edildi.
Van- Hakkari karayolunda fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı üç aracın şarampole düşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kazalar, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Güzeldere Geçidi'nde meydana geldi. Fırtına ve yoğun buzlanmadan dolayı iki otomobil ile bir kamyonet şarampole yuvarlandı. Kazada her iki otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edildi. - VAN