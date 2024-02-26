Van-Hakkari karayolunda çığ düşmesi sonucu minibüs şarampole yuvarlandı

Van- Hakkari karayoluna düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Olayda yaralılar olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre olay, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bölgede çığın düşmesi sonucu kar yığınlarının sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Olayda yaralananlar olduğu öğrenilirken, bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. - VAN