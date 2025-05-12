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Van-Hakkari Karayolu'nda Tır Devrildi: 2 Yaralı

Van-Hakkari Karayolu'nda Tır Devrildi: 2 Yaralı
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Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere Tüneli civarında meydana gelen kaza sonucu bir tır devrildi. Olayda biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Van- Hakkari karayolu üzerinde tırın devrilmesi sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 8.30 sıralarında Güzeldere Tüneli civarında yağış sonrası kayganlaşan yolda tır sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hakimiyetini kaybeden sürücünün kontrolünden çıkan tır, yolda devrilerek kazaya neden oldu. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Tırın devrilmesi nedeniyle yolda kısa süreli aksama yaşanırken, ekiplerin çalışmaları sonucu trafik kontrollü olarak yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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