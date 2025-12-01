Haberler

Van-Hakkari Karayolu'nda Kaza: Otomobil Baraj'a Uçtu, 3 Genç Hayatını Kaybetti

Van-Hakkari karayolu üzerinde kontrolden çıkarak Zernek Barajı'na uçan otomobildeki 3 gencin cansız bedenine ulaşıldı. Zorlu operasyonla otomobil su yüzeyine çıkarıldı.

Van- Hakkari karayolu üzerinde, kontrolden çıkarak Zernek Barajı'na uçan ve içindeki 3 gence mezar olan otomobil, zorlu bir operasyonla çıkarıldı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, dün sabah saatlerinde Van-Hakkari karayolu üzerinde meydana geldi. Kontrolden çıkan otomobil içerinde 3 kişi ile birlikte Zernek Barajı'na uçtu. İhbar üzerine bölgeye ambulans, itfaiye, Van Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) sualtı arama kurtarma ekipleri tarafından ROW (Sualtı Görüntüleme Cihazı) ile suda kaybolan gençlerin cansız bedenine ulaşıldı. Karanlığın çökmesiyle otomobili sudan çıkarma çalışmaları bugüne bırakıldı. Öğlen saatlerinde bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) dalgıçları botla otomobilin bulunduğu bölgeye geldi. Dalgıçlar suya dalıp otomobile halat bağladılar. Daha sonra otomobil vinç yardımıyla çekilerek yaklaşık 15 metre derinlikten çıkarıldı. Tamamen hurdaya dönen otomobil, detaylı incelenmek üzere götürüldü. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
