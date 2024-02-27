Van-Hakkari kara yolu çığ nedeniyle kapatıldı, yeniden trafiğe açıldı
Van'ın Güzeldere Geçidi'ne düşen çığ nedeniyle kapatılan Van-Hakkari kara yolu yeniden trafiğe açıldı. Çığ nedeniyle 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi yaralandı.
Van'ın Güzeldere Geçidi'ne düşen çığ nedeniyle kapatılan Van- Hakkari kara yolu yeniden trafiğe açıldı.
Van-Hakkari kara yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi bölgesine akşam saatlerinde çığ düştü. Yolda seyir halindeki 30 AAD 949 plakalı yolcu minibüs, kar yığınlarıyla sürüklenerek şarampole yuvarlandı. Olayda 1 kişi hayatını kaybederken 12 kişi de yaralandı. Çığ nedeniyle trafiğe kapanan Van-Hakkari yolu üzerindeki Güzeldere Geçidi'ndeki çalışmalar tamamlandı. Çığ komisyonu ekiplerince yapılan incelemenin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. - VAN