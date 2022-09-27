Van haberleri! Van'da trafik kazası: 5 yaralı 3. Sayfa Haberleri Gelen Van haberine göre Van'ın Gürpınar ilçesinde yabancı plakalı bir araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı civarında meydana geldi. Van'ın Gürpınar ilçesinde yabancı plakalı bir araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı Edinilen bilgiye göre kaza, Van- Hakkari karayolu üzerinde bulunan Zernek Barajı civarında meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen Irak plakalı 22 C54464 plakalı BMW marka araç ile 19 BG 489 plakalı Skoda marka otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - VAN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Hakkari Tragger Van 3. Sayfa Haberler

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